[아시아경제 오현길 기자] 일성건설 일성건설 013360 | 코스피 증권정보 현재가 3,410 전일대비 105 등락률 +3.18% 거래량 884,925 전일가 3,305 2022.02.25 15:30 장마감 관련기사 거래소, 일성건설 불성실공시법인 지정예고"내 테마주 절대 사지마"했지만…코스피 올해 수익률 1위 이재명 정책수혜주"테슬라 손잡는다" 2차전지 ‘잭팟’ 터진 극비리 재료株 close 은 공시불이행으로 불성실공시법인에 지정됐다고 25일 공시했다. 불성실공시 내용은 지난 7일 단일판매·공급계약 해지사실의 지연 공시다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr