정부 "우리 기업, 대러 금융제재로 대금결제 차질 없도록 지원"

우리 기업 대체계좌 개설 및 이를 통한 무역대금 결제 등 지원

[아시아경제 세종=권해영 기자] 정부가 미국의 대(對) 러시아 금융제재와 관련해 우리 기업의 거래대금 결제 등에 차질이 없도록 대체결제방안을 마련해 지원한다.

기획재정부는 25일 범정부 '우크라이나 사태 비상대응 태스크포스(TF)'를 매일 개최해 미국, 유럽연합(EU) 등 서방 국가의 금융제재 동향 및 국내 영향을 면밀히 점검중이라며 이 같이 밝혔다.

앞서 미국은 러시아가 우크라이나를 침공하자 러시아 주요 은행을 제재 대상자로 지정해 금융거래를 차단하고, 이를 위반하는 제3국 금융기관의 미국 금융 시스템 접근 금지 등 2차 제재를 부과하기로 했다.

현재 금융감독원이 국내 은행과 러시아 제재은행과의 거래관계를 점검중이다. 정부는 애로사항이 발생할 경우 우리 기업의 대체계좌 개설 및 이를 통한 무역대금 결제에 지장이 없도록 관계 외교당국과의 협력, 지원할 예정이다.

금감원에 '대러 금융제재 관련 금융애로 상담센터'도 설치해 기업, 현지 주재원 및 유학생 등의 금융애로 접수 및 해소를 지원할 예정이다.

기재부 관계자는 "피해기업 발생시 무역금융 및 긴급금융 지원도 시행할 예정"이라며 “정부는 대러 금융제재로 인한 우리 기업의 애로와 불안을 해소하고, 상황 변화에 신속히 대응해 나가겠다"고 밝혔다.

