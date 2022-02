확진자 60명에 "음성입니다" 잘못 통보한 보건소… 한 시간 뒤에야 "시스템 오류였다"

보건소 측 "민간 진단 검사소 실수"

[아시아경제 나예은 기자] 전북 익산시 보건소가 코로나19 PCR 검사에서 확진 판정을 받은 수십 명에게 '음성'으로 잘못 통보한 사실이 알려졌다. 해당 보건소는 1시간 반 뒤 정정 문자를 보냈다.

익산시에 따르면 익산시 보건소는 지난 24일 오전 8시56분쯤 코로나 검사를 받은 60명에게 '유전자 증폭(PCR) 검사 결과 음성입니다'라는 내용의 문자메시지를 보냈다.

문자를 받은 시민들은 유증상의 원인을 감기로 인지해 병원에 내원하거나, 가족 등과 접촉하는 등 자유롭게 활동한 것으로 전해졌다.

그러나 이들은 1시간40여분 뒤 보건소로부터 '죄송합니다. 시스템 오류로 음성 문자가 잘못 전송됐습니다. 문자를 정정합니다. 귀하는 코로나19 PCR 검사 결과 '양성'으로 확진자입니다'라는 정정 메시지를 전달받았다.

보건소 측의 실수로 양성 판정을 받은 시민들에게 음성 판정 문자가 잘못 발송되면서 제때 격리 조치가 이루어지지 못한 것이다.

검사 결과가 음성에서 양성으로 바뀌기 전까지 가족, 지인과 접촉한 확진자들은 "보건소가 어떻게 이런 실수를 할 수 있느냐"고 토로했다. 그러면서 다른 가족과 지인 등의 추가 확진을 우려했다.

보건소 관계자는 "민간 진단 검사소가 확진자 정보를 질병관리청 시스템에 입력할 때 검체 검사지에 '음성'으로 표기했고, 이 표기를 토대로 메시지를 발송했다"고 설명했다.

이어 "코로나19 검사량이 워낙 많고 업무가 늘어나다 보니 혼선이 있었던 것 같다"면서 "역학조사 과정에서 문제가 되는 동선이 있다면 적절하게 조처하겠다"고 밝혔다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr