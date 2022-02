먹는 코로나 치료제 '팍스로비드', 4만명분 27일 추가도입

[아시아경제 조인경 기자] 오는 27일 화이자의 코로나19 경구용(먹는) 치료제 '팍스로비드' 4만1000명분이 추가로 국내에 도입된다.

질병관리청은 25일 오후 백브리핑에서 이같은 내용을 밝혔다. 당초 정부가 화이자와 구매계약을 맺은 팍스로비드 수입물량은 총 76만2000명분이다. 이 가운데 현재까지 국내에 들어온 물량은 약 3만2000명분이다.

질병청에 따르면 팍스로비드 투약이 시작된 14일부터 24일 오후 6시30분까지 1만7660명에게 팍스로비드가 투약됐다.

지난 17일까지 사용량이 8905명분이라는 점을 고려하면 최근 일주일 사이 사용량은 8755명분인 셈이다. 남은 팍스로비드 양은 1만4210명분이다.

현재까지 팍스로비드를 투약받는 사람을 분류하면 재택치료자 1만4365명, 생활치료센터 입소자 654명, 감염병전담병원 입원자 2641명 등이이다.

지난 21일부터는 '40대 기저질환자'도 팍스로비드를 처방받을 수 있게 되면서 현재 전체 처방대상은 60세 이상, 면역저하자, 40·50대 기저질환자다.

질병청은 이날부터 호흡기클리닉과 호흡기진료지정의료기관 등에서도 팍스로비드 처방이 가능해졌다고 밝혔다.

