숀 펜, 카메라 들고 포화속 우크라이나로…러 침공 다큐 제작

[아시아경제 이이슬 기자] 할리우드에서 배우 겸 감독으로 활동 중인 숀 펜(62)이 우크라이나에서 러시아 침공 관련 다큐멘터리를 제작하고 있다.

24일(현지시간) 미국 CNN에 따르면, 숀 펜은 이날 우크라이나 수도 키예프에서 열린 정부 기자회견에 참석했다.

숀 펜은 우크라이나 대통령 궁을 찾아 현지 관료들과 취재진, 군인 등 다양한 사람들과 만나 관련 내용을 파악한 것으로 알려졌다. 볼로디미르 젤렌스키 대통령은 숀 펜과 회의하는 모습을 담은 사진을 소셜네트워크서비스(SNS)에 게재하기도 했다.

숀 펜은 지난해 11월에도 우크라이나를 찾았다. 당시 그는 우크라이나 남부 아조프 지역을 방문해 다큐멘터리 제작을 논의한 것으로 알려졌다. 우크라이나 합동군사령부 공보실은 전투복을 입은 숀 펜의 사진을 공개하기도 했다.

우크라이나 정부는 성명을 통해 "숀 펜이 우크라이나에서 일어나는 일들을 기록하고 러시아의 침공에 대한 진실을 세상에 알리기 위해 키예프에 왔다"며 "그의 용기와 정직에 감사하다"고 밝혔다.

외신은 "다큐멘터리 제작을 맡은 바이스 미디어그룹 대표가 숀 펜의 참여 여부와 관련 내용에 대해 확인해주지 않을 것"이라고 전했다.

한편 숀 펜은 영화 '미스틱 리버'와 '밀크'로 두 차례 미국 아카데미(오스카) 남우주연상을 수상했으며, '아이 엠 샘' 등에 출연한 유명 배우다. 1991년에는 영화 '인디언 러너'로 감독으로 데뷔했으며, 연출작 '라스트 페이스'·'플래그 데이'는 칸 국제영화제에 초청받았다.

그는 지난 몇 년 간 꾸준히 반전 캠페인과 인도주의 활동을 펼쳐왔다. 2010년에는 아이티 지진 피해자들을 돕기 위해 비영리단체 CORE(Community Organized Relief Effort)를 설립하고 구호에 앞장서 2012년 노벨평화상 수상자들이 선정하는 '평화의 인물'에 뽑히기도 했다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr