반발 매수로 전날 낙폭 만회하는 코스피·코스닥…기관 순매수 유입

[아시아경제 이선애 기자] 25일 상승 출발한 코스피와 코스닥 지수가 오후 들어서도 상승폭을 유지하고 있다. 기관의 매수세 유입이 눈길을 끈다.

이날 오후 1시30분 현재 코스피는 1.22% 오른 26781.24에 거래중이다. 개인이과 외국인이 각각 350억원, 978억원가량 순매도중이다. 반면 기관은 1193억원어치 사들이고 있다.

시가총액 상위 종목에서는 카카오(5.22%), 삼성SDI(3.68%), NAVER(3.80%) 등은 상승세다. 반면 KB금융과 POSCO는 각각 -4.10%, 0.90% 떨어지며 하락세다. 강세업종은 기계업(+3.45%), 섬유의복업(+3.01%), 서비스업(+2.79%)이며, 약세업종은 전기가스업(-2.24%), 운수창고업(-1.12%), 음식료품업(-0.79%)이다.

같은 시각 코스닥 지수는 2.63% 오른 870.51에 거래 중이다. 개인이 2779억원을 순매도하고 있는 가운데 외인과 기관이 각각 2491억원, 343원을 순매수하고 있다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 "우크라이나 이슈가 생각보다 빠르게 종료되고 미국의 파병 없이 서방 국가의 수출 제재가 약하다는 점이 증시에 호재로 작용했다"며 "국내 증시는 대형 기술주 등 대형주 중 낙폭이 컸던 종목군 중심으로 반발 매수세가 유입될 것"이라고 내다봤다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr