이재명, 조원진에게 "정치개혁 함께 하자" 제안

李, 조원진에 전화해 "극단적 대결의 정치 바궈야"

[아시아경제 이기민 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 조원진 우리공화당 후보에게 직접 민주당의 정치개혁 제안에 동참해 달라는 의사를 전달한 것으로 파악됐다.

25일 권혁기 민주당 선대위 공보부단장은 본지와의 통화에서 "이 후보가 조 후보에게 '극단적 대결의 정치를 바꿔야 하지 않겠느냐. 이를 위해 제 3의 선택이 가능한 정치교체가 돼야 한다. 함께 정치 개혁에 나서달라'는 취지의 언급을 한 것으로 안다"고 말했다.

이 후보는 전날 조 후보에게 직접 전화를 취하고 다당제를 좋아하고 통합정부를 만들겠다, 국민통합 정부가 힘들면 정책 연대라도 하자는 취지의 말을 건냈고, 조 후보는 연대는 거절하면서도 정책 토론을 제안한 것으로 알려졌다.

민주당이 전날 발표한 '다당제 보장' 구상이 담긴 정치개혁안을 내세워 안철수 국민의당·심상정 정의당 후보에 이어 강경보수 성향인 조 후보에게도 '정책 연대'를 제안한 것이다.

이 같은 움직임은 이 후보가 야당 후보들과 연합 전선을 구축하고 윤석열 국민의힘 대선후보를 포위하는 움직임으로 풀이된다. 이 후보는 최근 진중권 전 동양대 교수에게 전화해 '우리 품을 떠나게 해서 미안하다'는 취지의 사과도 했다.

