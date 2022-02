KT, 닥터홈 구축 빌딩 리모델링 사업에 스마트 공간 솔루션 도입

[아시아경제 임혜선 기자] KT가 리모델링 전문 기업 닥터홈의 구축 빌딩 리모델링 사업에 ‘스마트 공간 솔루션’을 도입한다고 25일 밝혔다.

스마트 공간 솔루션은 건물 환경과 안전, 보안·에너지 관리를 통해 건물 이용자와 소유주의 편의를 도모하는 서비스다. 작게는 원격으로 가전 제품을 조작하는 홈 사물인터넷(IoT) 솔루션부터 빌딩 수준의 에너지 관리가 가능한 건물에너지관리시스템(BEMS) 등 다양한 서비스를 제공한다.

최근 노후 건물을 신축으로 탈바꿈시키는 리모델링 사업이 활발해지면서 스마트 공간 솔루션에 대한 수요도 늘고 있다. 한국스마트홈산업협회는 국내 스마트 공간 솔루션 시장 규모가 2025년까지 약 31조로 규모로 성장할 것으로 예상했다.

기존에는 리모델링 공사와 스마트 공간 솔루션 시스템 구축 공사가 별도로 진행되는 경우가 많아 전기 설비 등 호환성에 문제가 생기거나 내부 인테리어와 솔루션 기기가 미관상 어울리지 않는 경우가 종종 발생했다. 공사 기간이 길어지면서 건물 소유주가 추가적인 지출을 해야 하는 경우도 있었다.

이러한 문제를 해결하기 위해 닥터홈과 KT는 지난 10월 업무 협약을 맺고 양 사의 서비스를 결합하는 방안을 논의 해왔다. 이를 통해 양 사는 리모델링 초기 단계에서부터 스마트 공간 솔루션 구축을 위한 건축 전략을 수립해 각 고객의 예산과 요구 사항에 최적화된 공사를 진행한다. 특히 아파트, 빌라 등 소규모 거주 공간뿐만 아니라 중·대형 빌딩 리모델링 시에도 솔루션 적용이 가능해졌다.

실제로 서울시 은평구 소재 빌딩에 스마트 공간 솔루션이 적용돼 현재 공사가 진행 중이다. 더불어 닥터홈은 SBS 리모델링 예능 프로그램 ‘역쩐하우스’의 메인 시공사로서 빌딩 리모델링과 솔루션 구축 과정을 방송을 통해 선보일 예정이다.

