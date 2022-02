40년 환경정책 한 눈에…2021 환경백서 발간

[아시아경제 세종=이동우 기자] 환경부는 2020년부터 2021년까지 정부가 추진한 각종 환경정책의 성과와 올해 환경정책 추진계획 등 정보를 망라한 '2021 환경백서'를 발간했다고 25일 밝혔다.

1982년 처음 발간돼 올해 40년째를 맞이한 환경백서는 그동안 추진한 환경정책의 주요내용을 체계적으로 기록해 학계, 시민사회, 지자체 등이 환경정책을 쉽게 이해할 수 있도록 했다.

2021 환경백서는 제1편과 제2편에서 그동안 환경정책 추진성과를 비롯해 2020년부터 2021년에 신설되거나 강화된 탄소중립 이행기반, 그린뉴딜, 통합물관리 등 상세한 정책추진 내용과 동향을 담았다. 제3편에서는 올해 환경정책 추진계획을 소개했다.

2021 환경백서는 각급 행정기관, 대학 등 교육기관과 국·공립 도서관 등에 배포되며, 전국 주요서점을 통해 이달 말부터 유료로 판매될 예정이다. 또 이날부터 환경부 누리집에 그림파일로 전문이 게재돼 무료로 내려받아 볼 수 있다.

장기복 녹색전환정책관은 "기후변화 위기의 해결을 위해 우리 모두의 인식전환과 참여를 통해 탄소중립과 그린뉴딜을 추진해야 한다"며 "환경백서가 탄소중립과 그린뉴딜의 성공적 추진을 위한 국민과 정부 간 소통창구가 되기를 기대한다"라고 말했다

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr