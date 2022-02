롯데하이마트, 메가스토어 하남미사점·송천점 동시 오픈

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데하이마트는 메가스토어 16호점인 하남미사점과 17호점 송천점을 동시에 오픈한다고 25일 밝혔다.

하남미사점은 2052㎡(약 621평) 규모 3층 매장이다. 1층은 매장 입구에 식물과 가전을 한 데 배치해 연출하고 휴게공간으로 꾸몄고, 2층은 IT기기·콘솔게임·1인 미디어존 등 디지털가전 체험 공간과 인기 주방·생활가전 체험존을 만들었다. 3층은 삼성전자·LG전자 등 국내외 프리미엄 가전 전문 브랜드관과 자체브랜드(PB) 하이메이드 브랜드관으로 구성했다.

송천점은 1758㎡(약 532평) 규모 4층 매장이다. 1층은 IT기기·게이밍존 등 다양한 디지털가전 체험 공간으로 꾸몄고, 2층은 인기 주방·생활가전과 뷰티·헬스가전 등 프리미엄 중소형 가전제품으로 구성했다. 롯데하이마트 최초로 샤오미 전문 브랜드관도 입점해 주방·생활가전과 IT가전을 만나볼 수 있다. 3층에는 프리미엄 가전 브랜드관이 있다.

롯데하이마트 관계자는 “메가스토어는 가전제품 체험은 물론 매장 곳곳에 휴식공간을 마련해 고객의 편안한 쇼핑 경험을 고려한 프리미엄 매장”이라며 “고객이 다양한 가전제품을 경험해 볼 수 있도록 연내 10여개 메가스토어를 추가로 선보일 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr