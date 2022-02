휴온스, 연속혈당측정기 '덱스콤G6' FGI로 소통 강화

[아시아경제 이춘희 기자] 휴온스 휴온스 243070 | 코스닥 증권정보 현재가 45,500 전일대비 1,100 등락률 +2.48% 거래량 10,046 전일가 44,400 2022.02.25 10:12 장중(20분지연) 관련기사 휴온스, 지난해 매출 4369억원… 영업이익 8%↓휴온스 '엘루비 메노락토 프로바이오틱스', 핵심 원료 미국 특허 취득제13회 대한민국코스닥대상 개최…대상은 '테스' close 가 연속혈당측정기(CGMS) 덱스콤G6의 제품 개발을 위한 1형 당뇨 환자들과의 소통 강화에 나섰다.

휴온스는 지난 23일 김미영 1형 당뇨병 환우회 대표를 비롯해 환자 13명이 화상으로 참여한 가운데 '덱스콤G6 FGI(포커스 그룹 인터뷰)'를 가졌다고 25일 밝혔다. FGI는 1형 당뇨 환자들로부터 덱스콤G6 사용으로 달라진 일상을 직접 듣고 교감함으로써 연속혈당측정기와 1형 당뇨 환자들의 상호 유기적 관계를 위해 마련됐다.

FGI는 ▲CGMS 등 당뇨관리용품 보급방안 ▲연속혈당측정기 사용 전후 차이점 ▲1형 당뇨병 환우에게 덱스콤을 추천하는 이유 ▲덱스콤에 바라는 점을 자유롭게 토론하는 형식으로 진행됐다. 휴온스는 토론에서 나온 환자들의 고충과 요청 사항 등을 적극 수렴해 향후 덱스콤G6의 마케팅 활동에 접목할 계획이다.

김미영 환우회 대표는 “연속혈당측정기 회사에서 환자들과 소통하고 교감하는 자리를 마련해 기쁘게 생각한다”며 “FGI에서 나눈 이야기들이 덱스콤G6의 앞으로의 활동에 반영되길 기대한다”고 말했다.

휴온스 관계자는 “이번 FGI를 시작으로 1형 당뇨 환자분들과 국내 연속혈당측정기 시장 발전과 덱스콤G6가 나아갈 방향을 모색하는 자리를 지속적으로 만들 계획”이라며 "1형 당뇨 환자분들의 건강한 일상에 보탬이 될 수 있는 환자 친화적 마케팅을 펼쳐나가겠다”고 말했다.

