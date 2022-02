[특징주] 씨에스윈드, 우크라이나 사태 신재생에너지 주목에 15% 급등

[아시아경제 황윤주 기자] 씨에스윈드 씨에스윈드 112610 | 코스피 증권정보 현재가 58,900 전일대비 6,900 등락률 +13.27% 거래량 1,144,091 전일가 52,000 2022.02.25 10:14 장중(20분지연) 관련기사 씨에스윈드, 500억 규모 자사주 취득 신탁계약 체결포스코, 씨에스윈드에 풍력발전용 소재 공급 확대씨에스윈드, 303억원 규모의 공급 계약 체결 close 가 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 에너지 대란 우려에 신재생에너지 주목으로 급등세를 보이고 있다.

25일 오전 9시 42분 현재 씨에스윈드 씨에스윈드 112610 | 코스피 증권정보 현재가 58,900 전일대비 6,900 등락률 +13.27% 거래량 1,144,091 전일가 52,000 2022.02.25 10:14 장중(20분지연) 관련기사 씨에스윈드, 500억 규모 자사주 취득 신탁계약 체결포스코, 씨에스윈드에 풍력발전용 소재 공급 확대씨에스윈드, 303억원 규모의 공급 계약 체결 close 는 전거래일 대비 15.00% 오른 5만9800원에 거래 중이다.

러시아가 우크라이나를 침공하면서 미국과 유럽연합(EU) 등이 러시아 천연가스 수입을 제한할 것이란 전망이 나오고 있다. 이로 인해 신재생에너지에 대한 기대감이 주가에 반영된 것으로 풀이된다.

씨에스윈드 씨에스윈드 112610 | 코스피 증권정보 현재가 58,900 전일대비 6,900 등락률 +13.27% 거래량 1,144,091 전일가 52,000 2022.02.25 10:14 장중(20분지연) 관련기사 씨에스윈드, 500억 규모 자사주 취득 신탁계약 체결포스코, 씨에스윈드에 풍력발전용 소재 공급 확대씨에스윈드, 303억원 규모의 공급 계약 체결 close 는 지난 23일 자회사 풍력발전타워 하부구조물 생산업체 포르투갈 ASM Industries, S.A의 주식19만2857주를 623억원에 취득한다고 공시를 통해 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr