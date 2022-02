“매년 플라스틱 60톤 절감” 동원F&B, 무라벨 요구르트 '비피더스 명장' 출시

[아시아경제 구은모 기자] 동원F&B가 라벨을 없애 비닐 사용량을 줄이고 재활용 효율을 높인 무라벨 ‘소와나무 비피더스 명장’ 3종(사과, 포도, 베리믹스)을 출시했다고 25일 밝혔다.

무라벨 소와나무 비피더스 명장은 라벨을 뜯는 번거로움 없이 물로 씻은 후 바로 분리배출이 가능해 편리성이 높다. 상품명·유통기한·영양성분 등 제품 의무표시사항은 묶음 포장재에 표기했으며, 용기 상단 덮개에 맛을 구분하는 문구와 색상을 표기해 소비자 편의성을 높였다. 동원F&B는 소와나무 비피더스 명장 3종에 무라벨을 적용해 연간 약 60톤의 플라스틱(2021년 비피더스 명장 판매수량 기준)을 절감할 수 있을 것으로 추산하고 있다.

2011년 출시된 소와나무 비피더스 명장은 지난해 기준 연간 약 2억병 이상 판매되며 소비자들의 꾸준한 사랑을 받고 있는 발효유 제품이다. 차세대 유산균이라 불리는 '포스트바이오틱스’ 성분이 들어있어 장 건강에 도움을 줄 수 있으며, 유지방 함량이 낮아 열량 부담 없이 즐길 수 있다.

동원F&B 관계자는 “제품 개발 단계부터 생산, 유통, 판매에 이르는 전 과정에서 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 실천하고자 그룹 차원에서 적극적으로 나서고 있다”며 “앞으로도 환경에 지속적으로 관심을 갖고 더욱 다양한 제품에 친환경 요소를 도입할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

