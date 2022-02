[e공시 눈에 띄네]코스피-24일

[아시아경제 지연진 기자]

<장마감 후 주요공시>

▲ 국동 = 작년 매출액 10.5% 감소한 2269억원. 영업이익 및 당기순이익 적자전환

▲ 카카오 =자사주 1213만7094주 중 323만9741주 소각하는 감자 결정

▲ 한샘 = 주당 1550원 현금배당

▲ 다이나믹디자인 = 보통주 1억5828만9246주 감자 결정.

▲ DL = 보통주 1주당 1900원, 종류주 1주당 1950원 현금배당.

▲ DL건설 =보통주 1주당 750원 현금배당

▲ 한국타이어앤테크놀로지 = 보통주 1주당 700원 현금배당

▲ 효성첨단소재 = 주당 1만원 현금배당

▲ SBS = 보통주 1주당 1000원 현금배당

▲ 현대중공업지주 = 아산사회복지재단 보유한 한국조선해양 주식 99만주 취득

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr