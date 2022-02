안동시, 이코모스 한국위원회와 ‘세계역사도시회의’ 개최 업무협약

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북 안동시는 제18회 세계역사도시회의의 성공 개최를 위해 24일 국제기념물유적협의회 한국위원회와 화상으로 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 오는 11월 14일부터 16일까지 2박3일 동안 안동국제컨벤션센터 일원에서 개최되는 제18회 세계역사도시회의의 성공 개최를 위해 맺어졌다.

안동시와 대한민국의 우수한 문화 정책 및 유산을 세계에 알려 국제적 위상을 높인다는 목표이다.

이코모스 한국위원회는 1999년 설립 이후 세계유산등재 심사와 모니터링을 비롯해 문화유산과 관련된 각종 국제회의를 개최하는 등 전문성과 경험을 보유한 유네스코 자문기구이다.

송인호 이코모스 한국위원회 위원장은 “이코모스는 세계역사도시연맹과 파트너십을 맺은 기구로 국제회의 진행과 각종 프로그램에 대한 컨설팅과 자문을 맡을 계획”이라고 말했다.

권영세 안동시장은 “경험많은 이코모스 측과 좋은 파트너가 돼 2022년 제18회 세계역사도시회의 준비를 효율적으로 진행하겠다”고 했다.

