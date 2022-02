박범계 李 특보 단톡방 참여 의혹…여야 공방

與 "공식 선대위 운영과 관계 없는 방…박 장관은 이미 나가"

野 "명백한 선거법 위반"

[아시아경제 강우석 인턴기자] 박범계 법무부장관이 이재명 더불어민주당 대선후보 특보 텔레그램 단체대화방에 참여했다는 언론 보도에 대해 여야의 공방이 이어지고 있다.

민주당 선대위 권혁기 공보부단장은 24일 오후 서울 중앙당사 브리핑룸에서 "(해당 단톡방)은 휴대폰(연락처가 있는)지인을 초대해 후보 공보물을 배포하는 알림방 같은 것이고 현재 수천명이 초대돼 있는 방"이라며 "박 장관은 현재 나간 것으로 확인된다"고 밝혔다.

국민의힘은 즉각 비판에 나섰다. 이양수 국민의힘 선거대책본부 수석대변인은 이날 "현직 법무부 장관이 이 후보를 돕는 국회의원 수십명과 민주당 주요 인사 3000여명이 선거운동 상황과 정보를 소통하는 텔레그램방에 들어가 있는 것"이라며 "선거에 부당한 영향력을 행사하거나 선거 결과에 영향을 미칠 의도로 어떤 정보든 공유했다면 명백한 선거법 위반"이라고 지적했다.

이어 "(박 장관은) 스스로 법무부장관 직에서 사퇴하고 국민께 사죄한 후 죗값을 치러야 할 것"이라며 "이 후보와 선거대책위원회 역시 문제의 텔레그램방에 가입된 명단을 모두 공개하고 어떤 선거정보를 공유했는지 낱낱이 공개해야 한다"고 목소리를 높였다.

민주당도 반박을 이어갔다. 민주당 공보단은 "박 장관이 초대되었다 탈퇴한 방은 오픈 채팅방으로 선대위 운영과 관련 없는 방, 이재명 후보를 지지하는 지인들을 단체로 초대하여 홍보물을 공유하는 방"이라며 "박 장관은 본인의 의사와는 상관없이 초대되었다가 탈퇴했다"고 언급했다.

그러면서 "3000여명이 소통하는 텔레그램방이라는 사실 관계를 알면서도 악의적으로 논평을 낸 국민의힘은 논평을 취소하고 바란다"고 꼬집었다.

강우석 인턴기자 beedolll97@asiae.co.kr