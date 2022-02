'종로 출마' 김영종 177억, '서초 출마' 조은희 43억

[아시아경제 이지은 기자] 내달 대통령 선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐 선거에 출마하는 전직 구청장들이 거액의 재산을 신고했다.

25일 정부공직자윤리위원회가 공개한 2월 고위공직자 수시재산등록사항에 따르면 지난해 11월 종로구청장을 퇴임한 김영종 전 종로구청장은 177억3천400만원의 재산을 신고했다.

김 전 구청장은 더불어민주당이 무공천 방침을 정하면서 무소속으로 출마한 상태다.

김 전 구청장은 종로구 홍지동 근린생활시설(78억2900만원) 등 81억8700만원 상당의 건물을 보유하고 있다고 신고했다. 또 본인이 설립한 중원종합건축사사무소의 비상장주식을 본인 명의로 1만4600주, 배우자 명의로 1200주 보유 중이다. 이들 주식은 모두 합쳐 86억1200만원의 가치를 갖고 있다.

국민의힘 소속으로 서울 서초구에 출마하는 조은희 전 서초구청장은 43억4100만원의 재산을 신고했다. 조 전 구청장은 배우자와 장남이 공동명의로 보유한 서울 서초구 방배동 연립주택(14억7500만원)을 비롯, 배우자 명의의 근린생활시설(21억5700만원) 등 총 57억4800만원 상당의 건물을 보유 중이다.

조 전 구청장은 배우자와 장남이 공동명의로 보유한 서울 서초구 방배동 연립주택(14억7천500만원)을 비롯해 배우자 명의의 용산구 원효로3가 근린생활시설(21억5천700만원), 은평구 대조동 복합건물(14억5천200만원) 등 총 57억4천800만원 상당의 건물을 가지고 있다. 금융채무, 임대보증금 등 채무도 34억7000만원 보유했다.

이밖에도 박원주 대통령비서실 경제수석은 서초구 반포동 아파트(16억4600만원) 등 43억6000만원을, 최재해 감사원장은 경기도 파주시 단독주택(7억6000만원)과 금융채무(5억700만원) 등 3억8400만원의 재산을 신고했다.

