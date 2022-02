美, 주미 러대사관 2인자 추방

[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원]미국이 워싱턴DC에 위치한 주미러시아대사관의 2인자를 추방했다고 24일(현지시간) CNN 등이 보도했다.

CNN은 이날 미 국무부 관리를 인용해 러시아 정부가 이 같은 사실을 전날 통보받았다고 보도했다. 해당 외교관은 몇주 내 미국을 떠나게 된다.

