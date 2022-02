[아시아경제 세종=이동우 기자] 현대자동차그룹이 연구개발본부 산하에 신설한 '차량 소프트웨어(SW) 담당'에 송창현 TaaS본부장(사장)을 앉혔다. 그룹 내 소프트웨어 개발 조직 간 연계를 강화하겠다는 전략이다.

24일 현대차그룹에 따르면 서비스 소프트웨어 개발 조직인 TaaS본부를 이끌고 있는 송 사장은 차량 SW 담당 직책을 겸임하며 차량용 소프트웨어 개발 조직에도 합류한다.

현대차그룹은 자동차 업계 경쟁력의 중심축이 차체 등 하드웨어에서 소프트웨어로 옮겨가고 있는 만큼 이를 통해 TaaS본부와 연구개발본부 간의 교류와 시너지 효과를 강화한다는 방침이다.

현대차는 지난해 글로벌 모빌리티 서비스 전략 수립부터 기획·개발·운영까지 모빌리티 기능을 총괄하는 TaaS본부를 신설하고 네이버 최고기술책임자(CTO) 출신인 송 사장을 본부장으로 영입했다.

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr