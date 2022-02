[아시아경제 세종=이동우 기자] 일본군 위안부 피해자 할머니 한 분이 최근 별세했다.

24일 여성가족부는 위안부 피해자 할머니 A씨가 지난 17일 별세했다고 밝혔다.

유가족 측에서 장례 절차를 마무리한 뒤 여가부에 피해자의 사망 사실을 알려왔으며, 피해자 인적 사항에 대해 비공개를 요청했다고 여가부는 전한 것으로 알려졌다.

정영애 여가부 장관은 위안부 피해자의 사망에 깊은 애도의 뜻을 전했다.

정 장관은 "또 한 분의 일본군 위안부 피해자가 돌아가셔서 가슴 아프다. 평생 피해 기억에 아파하셨던 만큼 이제라도 평온을 찾으시길 바란다"고 애도했다.

현재 정부에 등록된 일본군 위안부 피해자 중 생존자는 12명으로 줄었다.

