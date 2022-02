▶천판길씨 별세, 이순희씨 남편상, 천승환(생명보험협회 부장)·천승범·천정민씨 부친상, 박향미씨 시부상, 전경용씨 장인상 = 24일, 대구 경북대병원 장례식장 특206호, 발인 26일. 053-200-646

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr