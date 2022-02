[아시아경제 세종=이동우 기자] 한화생명보험은 기업지배구조헌장을 제정했다고 24일 공시했다.

한화생명은 "건전하고 투명한 지배구조 확립을 통한 지속 가능한 경쟁력 확보 및 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화를 위해 기업지배구조헌장을 제정했다"고 밝혔다.

기업지배구조헌장은 주주의 권리와 책임, 주주의 공평한 대우, 이사회의 구성·의무·책임, 감사기구, 이해관계자의 권리 보호, 공시 등 시장에 의한 경영 감시에 관한 내용을 담았다.

한화생명은 "기업지배구조헌장 제정을 통해 건전한 기업지배구조 확립에 기여하고 기업 경영의 투명성, 공정성 강화 및 관리 감독의 실효성을 제고하고자 한다"고 설명했다.

이날 한화손해보험도 "ESG 중심 경영에 대한 실천 의지를 표명하고 투명한 지배구조를 구축하기 위해 기업지배구조헌장을 제정했다"고 공시했다.

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr