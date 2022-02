安 "국민통합이 시대정신…尹 연락 없다"

24일 도산 안창호 기념관 찾아 '국민통합' 강조

[아시아경제 금보령 기자] 안철수 국민의당 대선후보가 24일 '국민통합'을 강조하고 나섰다. 야권 단일화와 관련해서는 윤석열 국민의힘 대선후보로부터 그 어떤 연락도 받지 못했음을 분명히 나타냈다.

안 후보는 이날 오후 서울 강남 도산 안창호 기념관을 방문한 뒤 기자들과 만난 자리에서 "국민통합이 시대정신이라고 생각한다"며 "그 시대정신을 일찍부터 말씀하신 분이 바로 도산 안창호 선생님이다. 그래서 이곳을 찾게 됐다"고 밝혔다.

안 후보는 기념관 방명록에도 '도산 안창호 선생님의 대동세상을 계승해 국민통합을 이루겠습니다'라는 문구를 적었다.

안 후보는 또 "안창호 선생님의 대동주의를 계승하고자 왔다"며 "지금 우리나라가 너무나도 많이 분열되어 있다. 지역별로 이념별로 계층별로 너무나 많은 분리가 되어 있는데 안창호 선생님의 그 정신을 이어받아 국민통합에 나서겠다는 각오를 다지러 왔다"고 강조했다.

야권 단일화와 관련해서는 진전이 없는 상황이라는 것을 알렸다. '오늘 아침 이후 국민의힘이나 윤 후보 측으로부터 연락 온 게 있는가'라는 질문이 나오자 "연락 받은 것 없다"고 답변했다. 안 후보는 이날 오전에도 윤 후보와 직접 만날 가능성에 대해 "어떤 연락도 받지 못했다"고 얘기한 바 있다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr