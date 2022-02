美 상원의원 "러 공격, 美 예측과 일치했다"

[아시아경제 김현정 기자] 미국 상원의원들이 우크라이나에서 전개되고 있는 러시아의 침공이 미국의 예상과 일치했다고 말했다고 24일(현지시간) CNN이 보도했다.

정보위원회 소속 공화당 최고위원인 마르코 루비오 상원의원은 자신의 사회관계망(SNS)에 "러시아가 우크라이나 전역에 전면적이고 포괄적인 군사 공격을 감행하고 있다"며 이 같이 적었다.

그는 "공수 및 상륙 작전, 공군·지상군·해군의 미사일 공격, 전자 및 사이버 공격, 대규모 지상군 공격 등이 있었다"면서 "러시아 공수부대도 키예프 공항을 장악하려 하고 있다"고 설명했다.

외교위원회 소속 민주당 벤 카딘 상원의원은 "우크라이나 방위시설에 대해 이뤄지고 있는 공습은 우리가 이미 예상했던 것의 일부"라면서 "이 공습은 정당성이 없다. 미국과 동맹국들의 가장 강력한 반응이 상원과 의회에서 초당적 지지를 받을 것"이라고 강조했다.

