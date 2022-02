합천군, 일해공원 명칭 관련 ‘지명위원회’ 개최

‘새천년 생명의 숲’ 명칭 제정 결론 3차 지명위원회로 넘겨

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 지난 23일 일해공원 명칭과 관련해 제2차 ‘합천군 지명위원회’를 열었다.

2차 지명위원회는 지난 1월 21일 열린 제1차 지명위원회에서 ‘새천년 생명의 숲’ 명칭 제정의 건을 ‘의결 보류’하면서 찬반 단체들을 대상으로 한 토론회 개최 등 의견수렴 절차를 거친 후 결정할 것을 주문했으나 토론회가 무산됐다.

2차 지명위원회에서도 그동안 다각적인 노력은 인정됐으나 찬반 단체들의 의견 차이로 토론회가 무산돼 애초 계획한 의견수렴 목적은 달성되지 않았다.

다만 의견수렴 절차를 더 거칠 필요가 있다는 판단에서 군민 대상 온·오프라인 의견서 접수 등 추가 절차를 거친 후 3월 중순 이후 제3차 합천군 지명위원회를 개최할 것을 의결했다.

이날 지명위원회는 코로나19 확진과 교육 등으로 7명의 위원 중 5명만 참석했다.

