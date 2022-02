민주당 2030 선대위 '헌혈 릴레이' 동참

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 더불어민주당 2030 청년 선대위가 오미크론으로 인한 혈액난 극복을 호소하며 헌혈 릴레이에 나선다.

2030 청년들로 구성된 이재명 후보 직속 청년선대위 다이너마이트 광주본부 더리턴즈와 광주 기언치 선대위는 24일 광주광역시 서구 김대중컨벤션센터 앞 적십자 헌혈버스에서 헌혈 릴레이를 연다고 밝혔다.

오후 4시30분까지 진행되는 헌혈 릴레이에는 더리턴즈와 광주 선대위 청년선대위원장 등 청년 50여명이 참여할 예정이며 헌혈에 동참하고자 하는 시민은 누구나 참여할 수 있다.

이날 행사는 오미크론의 급격한 유행으로 헌혈 지원자들이 급감하면서 전국 헌혈 보유량이 적정 수준인 5일을 한참 밑돌면서 헌혈 참여를 독려하고자 마련됐다.

오정재 다이너마이트 광주조직본부 더리턴즈 상임본부장은 “코로나19 오미크론 변이의 급격한 확산으로 혈액보유량이 위험수위라는 보도를 접하고 청년으로서 할 수 있는 행동을 기획했다”며 “생명을 살리는 가장 가까운 행동인 헌혈에 많은 시민들의 동참을 호소한다”고 밝혔다.

