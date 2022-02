인권위 "김진숙 명예복직 합의 환영… 어두운 과거 청산"

[아시아경제 조성필 기자] 국가인권위원회는 해고노동자 김진숙 민주노총 부산본부 지도위원이 명예복직하기로 합의한 데 환영의 뜻을 밝혔다.

인권위는 24일 송두환 위원장 명의로 성명을 내고 "해고노동자 김진숙의 삶은 우리나라 노동운동과 민주화 투쟁의 역사와 궤를 함께한다"며 "그의 복직은 단순히 개인의 명예 회복을 넘어서는 인간 존엄성의 회복이자, 군부 독재 시대에 자행된 국가 폭력의 어두운 과거를 청산하는 것"이라고 했다. 이어 "노동자에게 해고는 단순히 일자리를 잃는 고통에 머무는 것이 아니라 '해고는 살인이다'라고 표현될 만큼 노동자 개인과 그 가족, 사회구성원의 존엄과 보편적 인권을 위협하기도 한다"면서 "김 위원의 복직은 오랫동안 해결하지 못해 온 노동존중에 대한 우리 사회의 과제이자 소명이었다"고 전했다.

김 위원은 1981년 한진중공업에 입사해 1986년 노동조합 활동을 이유로 대공분실로 끌려가는 고초를 겪었으며, 같은 해 강제적인 부서 이동에 반발해 무단결근을 했다는 이유로 징계 해고됐다. 그는 부당해고임을 주장하며 지난 37년간 법적 소송과 관계기관에 중재 요청과 복직 투쟁을 이어왔다. 앞서 인권위는 김 위원이 복직을 요구하며 43일째 단식 농성을 이어가던 지난해 2월 2일 당시 최영애 위원장이 청와대 분수대 앞 농성장 현장을 방문하고, 복직을 촉구하는 성명을 발표한 바 있다. 김 위원의 명예 복직과 퇴직 행사는 25일 오전 HJ중공업 부산 영도조선소에서 열린다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr