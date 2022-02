푸틴, 우크라 동부 특별 군사작전 선포…"점령 계획 없다"(종합)

[아시아경제 정현진 기자] 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 24일(현지시간) 우크라이나 동부 돈바스 지역에서 특별 군사작전을 실시한다고 공식 발표했다.

타스통신과 CNN방송 등에 따르면 푸틴 대통령은 "러시아는 우크라이나의 위협을 용인할 수 없다. 상황이 우리로 하여금 결단력있고 신속한 행동을 취하도록 했다"면서 이같이 밝혔다. 그는 "작전의 유일한 목표는 (돈바스의) 주민 보호"라면서 "우리의 계획은 우크라이나를 점령하는 것이 아니며 누구에게도 강요할 계획이 없다"고 말했다.

푸틴 대통령은 또 "러시아는 우크라이나 비무장화를 추구할 것"이라면서 우크라이나 정부군 병사는 즉각 무기를 내려놓고 귀가하라고 경고했다. 그는 "모든 잠재적인 유혈사태에 대한 책임은 우크라이나 정부의 양심에 달려있다"면서 러시아 병사들은 자신의 의무를 수행할 것이라고 강조했다.

푸틴 대통령은 이러한 러시아의 움직임에 외국이 간섭할 경우 즉각 보복할 것이라면서 이는 그들이 한 번도 본 적 없는 결과로 이어질 것이라고 경고했다. 그는 북대서양조약기구(NATO·나토)의 확장과 우크라이나 영토 활용은 용납할 수 없다고 말했다. 또 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 최근 핵포기 정책을 재고할 가능성을 시사한 것을 두고는 "러시아는 이를 허용할 수 없다"고 했다.

푸틴 대통령은 미국 뉴욕에서 우크라이나 위기와 관련해 유엔(UN) 안전보장이사회 긴급회의가 열리는 도중 군사작전을 승인했다. 앞서 푸틴 대통령은 지난 21일 우크라이나 친러 반군 지역인 돈바스의 자칭 도네츠크인민공화국(DPR), 루간스크인민공화국(LPR)을 독립국으로 일방 승인한 데 이어 지난 22일 친러시아 반군이 장악한 돈바스 지역에 ‘평화유지군’을 배치하라고 명령했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr