文대통령 "군산조선소 재가동에 이르기까지 우리 정부가 함께해"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 현대중공업 군산조선소 재가동 협약식에 참석, "군산조선소의 재가동에 이르기까지 우리 정부가 함께 했다"며 조선소 재가동에 정부의 노력이 있었음을 강조하는 한편, 정부가 군산경제를 살리는 데도 노력을 기울였다고 밝혔다.

문 대통령은 24일 현대중공업 군산조선소를 방문, 군산조선소 재가동을 위한 협약식에 참석해 "군산의 봄 소식을 임기가 끝나기 전에 보게 되어 매우 기쁘다"며 이같이 밝혔다.

군산조선소는 조선산업 불황으로 인해 2017년 7월 가동이 중단되었으나, 기업, 정부, 지자체의 지속적인 대화와 노력 끝에 2023년 1월부터 재가동하기로 합의됐다.

문 대통령은 정부가 조선소 재가동에 큰 노력을 기울였음을 강조했다. 문 대통령은 "정부는 조선과 해운을 연계한 상생 전략으로 대한민국의 조선업과 해운업을 살렸고, 전북도와 군산시, 현대중공업과 국회는 군산조선소 재가동을 위해 협의하고 또 협의했다"며 "그 노력들이 모여 오늘 드디어 현대중공업 군산조선소 재가동 협약식이라는 결실을 보게 됐다"고 말했다.

군산조선소 정상화를 위한 지원도 약속했다. 문 대통령은 "정부는 군산조선소 정상화를 위해서도 최대한 지원할 것"이라며 "4월에 만료되는 산업위기대응특별지역 지정을 연장해 조선소가 재가동돌 때까지 군산의 지역경제와 조선산업 회복을 지원하겠다"고 말했다.

또 지역경제 활성화를 위한 정부의 노력도 언급했다. 문 대통령은 "정부는 군산조선소 가동 중단 이후 군산경제를 살리기 위해 많은 노력을 기울였다"며 "군산을 산업위기대응특별지역과 고용위기지역으로 지정해 조선 협력업체, 소상공인에 대한 금융 지원을 확대하고, 고용유지지원금, 퇴직자 재취업을 통해 숙련인력을 최대한 유지하기 위해 힘썼다"고 말했다.

이어 "새만금과 연계해 도로와 항만 등 인프라를 확충하고, 해상태양광, 해상풍력, 관광산업 같은 새로운 산업을 육성하여 지역경제 기반을 보완해나갔다"고 덧붙였다.

문 대통령은 군산조선소 재가동으로 지역경제가 살아나고, 산업 경쟁력도 강화될 것으로 전망했다. 문 대통령은 "군산조선소의 재가동으로 전북지역과 군산경제가 살아날 것"이라며 "완전 가동되면 최대 2조원 이상의 생산유발효과가 창출될 것"이라고 내다봤다.

이어 "군산조선소의 가동으로 추가 건조공간이 확보되면 우리 조선산업의 수주 경쟁력이 한층 강화될 것"이라며 "특히 친환경 선박에서 큰 활약이 기대된다. 군산조선소가 안정적으로 가동되면 군산은 대한민국 미래산업 선도지역으로 굳건히 자리매김할 것"이라고 강조했다.

한편 이번 문 대통령의 방문은 대선을 약 2주 앞두고 야권이 '호남 홀대론'을 내세우며 호남 표심에 공을 들이는 가운데서 나왔다. 윤석열 국민의힘 후보는 지난 22일 군산을, 23일 고 김대중 전 대통령 생가를 방문하며 호남 표심을 공략하고 있다. 청와대 관계자는 "'말년 없는 정부'라는 말씀을 누차 드려왔는데, 방역과 민생경제를 챙기는 행보를 마지막까지 계속해 나가신다는 차원"이라고 설명했다.

