"자가격리 임신부는 어디서 아이 낳아야 하나"…출산 장소 못 찾아 '분통'

남편 양성 판정으로 '자가격리' 대상된 임신부

출산 이틀 앞두고 보건소·대학병원·119 알아봤지만 분만 장소 못 찾아

"아이 편하게 낳게 해달라" 호소

[아시아경제 윤슬기 기자] 자가격리 중인 임신부가 코로나19 유전자증폭(PCR) 검사 음성 판정을 받았지만 출산할 곳이 없어 어려움을 겪고 있다고 호소했다.

23일 청와대 국민청원 게시판에는 '자가격리 임신부는 대체 어디서 아기를 낳아야 합니까?'라는 제목의 청원글이 게재됐다. 자신을 39주5일 차 임신부라고 밝힌 청원인 A씨는 "제발 임신부들이 마음 편하게 아기를 낳게 해달라"고 촉구했다.

A씨는 "다니던 산부인과에서는 자연분만이니 아기가 언제 나올지 몰라 PCR 검사를 38주부터 주 2회 보호자랑 받아놓으라고 했고 남편과 맞춰 검사를 받으려고 노력했다"고 말했다. A씨는 지난 21일 받은 검사 결과 음성이 나왔지만 보호자인 남편은 미결정 통보를 받았고, 재검에서 양성으로 판정됐다. 이에 A씨는 또 PCR 검사를 진행했고 역시 음성 판정을 받았다.

하지만 A씨는 동거인이 확진됐기 때문에 자가격리 대상으로 분류된 상태다. A씨는 "출산 예정일이 불과 2일 남았다. 자가격리 중 출산을 어찌해야 할지 개인적으로 알아보려고 여기저기, 하루종일 전화하며 노력했다"며 "대학병원, 보건소, 119 모든 곳에 전화했다"고 밝혔다.

이어 A씨는 "119는 보건소에서 대학병원에 병상을 구해줘야 분만 가능하고 자기네들는 응급차는 보내줄 수 있다(고 한다.) 대학병원에서는 보건소에서 연락이 와야 (입원이) 가능하다고 했고 절대 그냥 들어올 순 없다고 한다"고 말했다.

또 "보건소 선생님은 여기저기 병원을 알아본 결과, 대학병원은 코로나 양성 환자만 받아줄 수 있다고 음성 나온 환자는 안 된다고 한다. 개인병원은 음성이어도 자가격리 중이면 절대 발도 못 들인다고 진통이나 응급 시 119에 연락하고 대학병원으로 가라고 한다"며 "도대체 이런 상황에서 임산부는 구급차나 길거리를 헤메다가 아기를 낳아야 하는 거냐"고 호소했다.

청원인은 "임신부는 고위험군이라 백신 접종을 해야 한다고 강조하면서 정작 분만할 수 있는 병원이 한 곳도 없는 것이 현실"이라며 "임산부들이 마음 편하게 아기를 낳게 해달라"고 거듭 목소리를 높였다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr