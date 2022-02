이재명 "사회복지 종사자, 단일임금체계 도입"

안전 확보·비정규직 사회복지 인력의 처우 개선도 약속

[아시아경제 오주연 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 24일 "62만 사회복지 현장 종사자의 처우 개선을 통해 복지국가의 기반을 완성하겠다"면서 "사회복지 종사자 '단일 임금체계'를 도입하겠다"고 밝혔다.

이날 이 후보는 페이스북에 "그동안 복지 일선에서 애쓰는 많은 사회복지 종사자들이 같은 일을 하면서도, 일하는 지역과 시설의 유형 심지어 소관부처에 따라 서로 다른 임금체계의 적용을 받아왔다"며 이같이 말했다.

그는 "어느 유형이나 지역에 상관없이, 어느 부처 어느 시설에 일하건, 사회복지업무 종사자라면 차별받지 않고 정당한 노동의 대가를 누리는 사회를 만들겠다"고 강조했다.

이어 '사회복지인력의 안전 확보'와 '비정규직 사회복지 인력의 처우개선'도 약속했다.

이 후보는 "사회복지 종사사의 71%가 언어·정서·신체 등의 폭력을 경험하고 있다"며 "폭력 예방 및 안전대책을 위한 법제화를 적극 추진해 사회복지인력의 안전을 위한 실질적 지원체계를 마련하겠다"고 말했다.

또한 "현재의 복지정책에서 가장 시급한 개선 과제 중 하나가 비정규직을 양산하는 인력정책"이라면서 "비정규직 종사자들이 동일 업무 정규직보다 급여나 처우가 차별받지 않도록 제도를 개선하고, 지속업무에 대해서는 정규직 전환을 위한 노력도 병행하겠다"고 덧붙였다.

