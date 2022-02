업무 절차 혁신, 재정수입 플랫폼 확대…캠코, 조세정리사업 전략회의 개최

12개 지역본부 참여 온라인 회의 개최



[아시아경제 이민우 기자] 한국자산관리공사(캠코)가 올해 조세정리사업 전략회의를 열고 ▲지속가능 혁신 성장 ▲업무 프로세스 혁신 ▲재정수입 플랫폼 확대 ▲사회적 책임 실현 등의 4대 목표를 수립했다.

24일 캠코는 전날 부산국제금융센터(BIFC) 본사에서 12개 지역본부가 온라인으로 참가하는 '2022년 조세정리사업 전략회의'를 개최했다고 밝혔다.

회의를 통해 올해 '2030 미래 선도형 국가재정 지원 전문기관' 도약을 목표로 이 같은 4대 전략 목표를 설정했다. 캠코는 향후 ▲안정적 업무기반 구축 ▲신성장 사업추진 ▲일하는 방식 및 업무프로세스 개선 ▲조세행정 서비스 제고 ▲포용적 적극행정 확대 등 24개의 세부 추진과제를 단계적으로 시행해 나갈 계획이다.

특히 지난해 1월 국세징수법 개정으로 압류일로부터 1년이 도래하는 체납재산의 공매대행 의뢰가 증가될 것으로 예상되는 만큼 내부 전문성 강화, 대외기관 협업과 로봇자동화(RPA)를 도입한 차세대 조세정리시스템 구현을 준비하고 있다.

김귀수 캠코 가계지원본부장은 "오늘 논의된 전략목표와 세부 추진과제를 촘촘히 수행해, 미래 선도형 국가재정 지원 전문기관으로서의 초석을 견고히 다지겠다"고 밝혔다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr