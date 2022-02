민주당 "대통령 4년 중임제… 1년 내 개헌 추진할 것"

[아시아경제 이기민 기자, 이현주 기자]송영길 더불어민주당 대표가 24일 다당제를 보장하고 1년내 대통령 4년 중임제와 결선투표제 도입을 위한 개헌을 추진하겠다는 내용의 국민통합 정치개혁제안‘을 발표했다.

통합정부론을 꺼내든 민주당이 대선을 13일 남겨 놓은 상황에서 안철수 국민의당, 심상정 정의당 후보 등을 끌어안겠다는 적극적인 의지를 표현한 것이다.

송 대표는 이날 여의도 당사에서 기자회견을 갖고 "책임지는 집권여당, 협력하는 야당, 제 목소리를 반영하는 소수정당 등 대통령과 국회가 협력하는 ‘국민통합 정치’의 선순환을 시작해야 한다"며 "늦었지만 지금이라도 해야 한다. 이번에도 바꾸지 못하면 격변의 전환기에 대한민국의 미래는 없다"고 말했다.

송 대표는 개헌 시기를 대선 후 1년 이내로 구체적으로 못박았다. 그는 "1987년 개정 헌헙의 수명이 다 했다고 규정하면서 "기본권과 자치분권 강화, 권력 구조 민주화를 중심으로 중장기적이고 국민 통합적인 국정 운영을 위해 대통령 4년 중임제, 결선투표제를 도입하겠다"고 설명했다.

송 대표는 국회의원선거에 연동형·권역별 비례대표제 도입, 지방선거 3인 이상 중대선거구제 등 선거제도 개혁방안도 6개월 내 시행하겠다고 밝혔다. 이를 위해 "국민통합을 위한 정치개혁특별위원회를 설치하겠다"고 덧붙였다. 또 이재명 민주당 대선 후보가 공언해 온 ‘국민통합 정부’를 실천하기 위해 ‘국무총리 국회추천제’를 도입하겠다고 밝혔다.

이 후보는 이날 라디오 인터뷰에서 "진짜 국가발전, 국민의 삶 개선하자 하는 모든 정치세력이 가능한 범위내 협력하자. 경쟁을 계속하더라도 협력의 길 찾자"고 강조했다.

