더 빨라졌다…SKT-삼성, 세계 최초 '5G SA 옵션4' 기술검증

‘5G 단독모드(SA) 옵션4’ 기술 검증 완료

UAM, 원격 로봇 등 다양한 산업 분야 활용

[아시아경제 임혜선 기자] SK텔레콤과 삼성전자가 스페인 바르셀로나에서 개막하는 세계 이동통신 전시회 ‘모바일 월드 콩그레스(MWC) 2022’에서 5세대(G) 단독모드(SA·Stand Alone) 상용망 장비 환경에서 '5G 옵션4 기술'을 검증한 사례를 세계 최초로 선보인다고 24일 밝혔다.

5G 단독모드는 5G 장비만으로 네트워크를 제공할 수 있는 기술이다. '5G 옵션4'는 코어·기지국 장비만 이용하는 현재 단독모드 기술인 ‘옵션2’에서 한 단계 진화한 방식으로, 5G와 4G 이동통신 기술 LTE를 결합해 최고 속도를 높이는 게 특징입니다.

5G 옵션2는 기존에 확보한 LTE 주파수를 활용하지 못해 다수 통신사가 사용 중인 비단독모드(NSA) 기술 대비 속도와 품질 면에서 성능이 떨어지는 한계가 있다.

이번에 SKT와 삼성전자가 공개하는 ‘5G 옵션4’ 기술은 세계 최초로 연구소 뿐만 아니라 상용망에서도 검증한 연구로, 비단독모드(NSA) 대비 속도 저하가 없으며 서비스나 상황에 맞게 5G 단독 또는 LTE와 합쳐 사용할 수 있어 단독모드(SA)의 기술수준을 한 단계 높였다는 점에서 의미가 있다.

SKT와 삼성전자는 최근 SKT 분당 연구소에서 ‘5G 옵션4’를 활용해 비단독모드(NSA)와 동등 수준의 통신 속도를 달성하면서 단독모드(SA)의 특화 기능 검증도 완료했다. 또한, 연구소 외의 5G 상용망에서도 비단독모드(NSA)와 동등한 속도를 확인했다. 이번 시험에는 현재 운영중인 SKT 상용망에 삼성전자의 5G 코어, 5G 기지국과 4G 기지국 장비가 활용됐다.

SKT는 지난해 독일의 도이치텔레콤, 영국의 BT 등 글로벌 통신기업들과 함께 운영하는 ‘NGMN 얼라이언스’를 통해 ‘5G 옵션4’ 백서를 발간하고, 기존 단독모드(SA) 기술의 한계를 극복해 비단독모드(NSA) 방식과 동등 수준 이상의 속도 및 품질을 제공하면서 네트워크 슬라이싱, 진화된 5G 코어망주과 같은 단독모드(SA) 특화 기능을 활용할 수 있는 ‘옵션 4’ 기술 개발을 이끌어 왔다. NGMN 얼라이언스는 2006년 SKT, 도이치텔레콤 등 글로벌 이동통신사 등이 조직한 표준화 단체로, 모바일 네트워크 표준 가이드를 만들어 장비 개발사에 제공하고 있다. 네트워크 슬라이싱은 다수의 가상 네트워크를 구성하고, 서비스별 특성에 최적화된 망 자원을 할당하는 기술로 고객 상황에 맞춰 트래픽 품질을 보장한다. SKT는 또한 장비 업데이트 및 장애 복구 속도를 혁신적으로 높여 안정적이며 트래픽 효율을 향상시킨 클라우드 네이티브(Cloud-Native) 기술을 코어망에 적용했다.

SKT는 올해 추가적인 필드 검증 후 2023년에는 ‘5G 옵션4’ 상용화가 가능하도록 네트워크 및 칩셋 제조업체들과 생태계 구축을 위해 노력하고 있다.

SKT와 삼성전자는 향후 도심항공모빌리티(UAM), 자율주행, 원격 로봇·중장비 제어 등 다양한 서비스에 진일보한 5G 기술을 적용할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

문준 삼성전자 네트워크사업부 기술전략그룹장은 "이번 5G 옵션4 기술을 접목한 검증 과정을 통해 5G 단독모드만 사용하는 옵션2 대비 향상된 성능을 확인했다"면서 "삼성전자는 향후 SKT와 지속적으로 협력해 차세대 5G 단독모드(옵션4) 기술 개발 및 상용화에 매진할 것"이라고 밝혔다.

박종관 SKT 인프라기술담당은 "5G 옵션4는 우리나라의 세계 최초 5G 상용화 성과에서 한발 더 나아가, 세계 최고 수준의 LTE 네트워크를 함께 활용해 5G기술 진화를 선도할 수 있는 핵심 기술"이라며 "관련 생태계의 성장을 위해 국내외의 다양한 사업자들과 협력을 강화해 나갈 예정"이라고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr