[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북 울진군 한울원자력발전소 1호기가 발전을 정지했다.

한국수력원자력 한울원자력본부는 한울발전 1호기가 지난 23일 오후 11시 36분 터빈제어유계통 이상으로 점검을 위해 발전을 정지했다고 24일 밝혔다.

한울원전은 안정상태를 유지하고 있고 발전 정지로 인한 외부 방사능 누출은 없다고 설명했다.

한울1호기는 터빈제어유계통 정비가 끝나는대로 발전을 재개할 예정이다.

영남취재본부 김귀열 기자 mds7242@asiae.co.kr