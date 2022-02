토스뱅크, 3000억원 규모 유상증자 결의

[아시아경제 부애리 기자] 토스뱅크가 총 3000억원 규모의 유상증자를 진행한다고 24일 밝혔다. 지난해 10월 출범 이후 두 번째다.

토스뱅크는 전날 이사회를 열고 이같이 결의했다. 이는 출범 직후 이뤄진 3000억원 유상증자 이후 두 번째로 토스뱅크는 총 8500억원의 납입 자본금을 확보했다.

증자를 통해 신규 발행하는 주식은 총 6000만주로 보통주 4500만주(약 2250억원), 전환주 1500만주(약 750억원)다. 증자방식은 제3자 배정으로 주당 발행가는 5000원이다.

토스뱅크는 웰컴캐피탈을 신규 주주로 맞이한다. 웰컴캐피탈에는 총 300만주(150억원 규모)가 배정된다. 웰컴캐피탈은 토스뱅크의 기존 주주사인 웰컴저축은행이 속한 웰컴금융그룹의 계열사다. 토스뱅크 관계자는 "웰컴캐피탈의 다양한 금융 상품 취급 경험과 웰컴저축은행의 고도화된 신용평가시스템 노하우를 접목해 대출 영업 활성화와 건전성 관리에 기여할 수 있을 것"이라고 말했다.

이번 증자로 토스뱅크는 기존의 중·저신용자를 포용한 개인 신용대출 상품의 확대, 최근 인터넷전문은행 최초로 선보인 무보증 무담보 '토스뱅크 사장님 대출'을 통해 실수요 개인사업자들에게도 적기에 자금을 공급할 수 있는 기반도 한층 강화했다고 밝혔다.

홍민택 토스뱅크 대표는 "출범 4개월 만에 두 번째 증자가 가능했던 이유는 주주사들이 토스뱅크의 성장에 대한 높은 관심과 합의가 있었기 때문"이라며 "그 기대를 발판 삼아 고객 중심의 상품과 혁신적인 서비스로 시장을 바꾸어 나갈 것"이라고 말했다.

