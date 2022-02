삼성 "포터블 스크린 '더 프리스타일' 英서 호평"

[아시아경제 김진호 기자] 삼성전자는 24일 올해 초 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 전자 전시회 CES 2022를 통해 선보인 ‘더 프리스타일’이 영국 유력 매체들로부터 호평을 받고 있다고 밝혔다.

더 프리스타일은 공간에 구애 받지 않고 ‘나만의 스크린’을 만들 수 있는 포터블 스크린이다.

IT전문매체 트러스티드 리뷰는 “더 프리스타일은 뛰어난 화질과 음질을 자랑하며 언제 어디에서나 쉽고 빠르게 대형 스크린을 즐길 수 있는 제품”이라고 언급했다. IT 전문매체 테크레이더도 “삼성은 더 프리스타일을 통해 휴대용 프로젝터를 주류 시장에 편입시켰다”고 평가했다. IT전문매체 포켓린트 역시 휴대성을 높인 디자인과 디테일한 화질 구현을 극찬했다.

더 프리스타일은 지난달 4일 북미를 시작으로 한국·중남미·동남아·유럽 등에서 순차적으로 예약 판매를 진행해 1만대 이상을 판매한 인기 제품이다.

최근에는 메타버스 플랫폼 제페토에 소비자들이 제품을 간접적으로 경험할 수 있는 공간을 마련하는 등 다양한 마케팅 활동도 진행하고 있다.

성일경 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 “앞으로도 사용하기 쉽고 즐거움까지 줄 수 있는 혁신적인 제품을 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.

