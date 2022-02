교육부 '직업교육 혁신지구' 광주·창원·울산·김해·경북 선정

직업계고와 지역기업, 대학이 참여해 혁신지구 교육과정 마련

3년간 지역고졸인재양성 과제 수행…광역단위 10억, 기초 5억 지원

[아시아경제 한진주 기자] 교육부가 지역 고졸 인재를 양성하기 위해 올해 '직업교육 혁신지구'로 광주, 경남 창원, 울산, 경남 김해, 경상북도를 선정했다.

교육부는 24일 직업교육 혁신지구 사업의 2022년 5개 지구 신규 선정 결과를 발표하고 지난해 선정된 지역의 성과공유회를 개최한다.

직업교육 혁신지구는 지자체와 교육청 간 협력을 기반으로 지역 산업 발전을 선도할 고졸 인재가 지역에 정착할 수 있도록 직업계고와 지역기업·대학이 참여해 혁신지구 교육과정을 운영하는 직업교육 지원체계다.

교육부는 지난해 말 사업 공고 후 신청 지역을 대상으로 서면·대면 평가를 거쳐 5개 지역을 선정했다. 선정된 지구는 지역 고졸 인재 양성을 위한 과제를 오는 3월부터 2025년 2월까지 3년간 수행하게 된다. 직업교육 협력체계를 구축하고 지역인재 성장 경로를 마련하는 과제를 수행하며 광역단위에는 10억원, 기초 단위 지구에는 5억원을 지원한다.

광주는 직업교육 혁신지구 지원센터를 광주광역시청사 내에 설치하고 미래형 운송기기·에너지 산업 분야 산학관 연계를 추진한다. 창원은 기계산업 집적지라는 특성을 살려 현장 실무형 인재 양성을 위한 산업체 주도형 교육과정을 운영한다. 울산은 학습중심 현장실습을 활용해 3학년 직업계고 학생에게 6주간 울산과학대 등에서 친환경 이동수단 기업 공통 직무교육 등을 운영한다.

김해는 미래차산업단지 등을 발판 삼아 특성화고 육성을 위한 행·재정적 지원을 늘리고 기업체 채용을 확대할 예정이다. 경북은 첨단신소재부품가공산업을 중심으로 채용 연계형 직무 교육과정을 운영하고 기존 청년 지우너 사업과 연계해 기술인재를 양성한다.

교육부는 산업별 전문가들로 구성된 자문단을 통해 지구별 자문을 실시하고, 정보자원 공유 시스템을 마련한다.

이날 대전 호텔인터시티에서 성과 공유회도 열린다. 지난해에는 부산(지능형제조, 글로벌관광 등), 대구(지능형 공장), 인천(항공기 수리·정비, 바이오), 충남 천안(반도체·디스플레이 등), 경남 사천·진주·고성(항공 산업)이 선정됐다.

유은혜 부총리 겸 교육부장관은 "직업계고 학생들은 졸업 후에 지역에 취업하고 정착하여 지역 발전을 선도할 수 있는 인재이며 이들을 위한 시도교육청의 노력과 지방자치단체의 적극적인 참여로 지역의 산업에 맞는 기술인재 양성 체계가 구축되기를 바란다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr