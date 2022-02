권길주 하나카드 대표 연임…하나금융 계열사 사장 4명 내정

[아시아경제 박형수 기자] 하나금융그룹이 하나카드, 하나캐피탈, 하나생명, 하나저축은행 등 계열사 4곳의 신임 대표이사(CEO)를 내정했다.

하나금융그룹은 23일 그룹임원후보추천위원회(임추위)를 열고 하나카드 사장 후보로 권길주 현 사장을 추천했다. 이에 따라 권 사장 임기가 1년 연장된다.

임추위는 하나캐피탈 사장 후보로는 박승오 전 하나은행 부행장을, 하나생명 사장 후보로는 이승열 전 하나은행 부행장을 각각 추천했다. 하나저축은행 사장 후보에는 정민식 전 하나은행 부행장이 추천됐다.

박승오 하나캐피탈 사장 후보는 하나은행에서 중앙영업본부 본부장, 기업사업본부 전무, 여신그룹 부행장 등을 역임했다.

이승열 하나생명 사장 후보는 하나금융지주 그룹 재무총괄 부사장, 하나은행 경영기획그룹 겸 사회가치본부 부행장 등을 지냈다. 정민식 하나저축은행 사장 후보는 하나은행 호남영업그룹장 겸 광주전남영업본부 부행장을 지냈다.

하나금융은 코로나19 장기화 및 금융 산업의 급격한 변화 속에서 후보가 가진 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 그룹의 비은행 부문 강화를 선도해 나갈 것으로 기대한다고 설명했다.

하나금융은 그 밖의 관계사 대표이사 사장 후보 추천을 다음 주 중 마무리한다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr