WHO "지난주 서태평양만 코로나19 신규확진 증가…한국, 80%↑"

[아시아경제 김형민 기자] 전 세계적으로 코로나19 신규 확진자가 지난주 감소한 가운데 우리나라를 포함해 서태평양 지역만 급증한 것으로 나타났다.

23일(한국시간) 세계보건기구(WHO)의 주간 역학 보고서에 따르면, 지난 14∼20일 전 세계 코로나19 신규 확진자는 1279만3962명으로, 전주 대비 21% 줄었다. 지역별로도 대부분 감소했지만, 서태평양 지역만 급증했다.

동지중해(-34%)와 미주(-29%), 유럽(-26%), 아프리카(-22%), 동남아시아(-17%)에서는 전주 대비 신규 확진자가 줄었다. 하지만 서태평양 지역은 29% 늘어나 같은 기간 신규 확진자가 증가한 유일한 지역으로 조사됐다.

특히 우리나라는 이 기간 61만2195명이 보고돼 전주보다 80% 늘었다. 전 세계 누적 확진자는 20일 현재 4억2218만8754명으로 집계됐다.

지난주 신규 사망자는 6만7519명으로, 전주 대비 8% 감소했다. 지역별로 동남아시아(-37%)와 미주(-9%), 유럽(-5%), 동지중해(-4%) 지역에서는 신규 사망자 수가 감소했고 서태평양(21%)과 아프리카(20%) 지역에서는 증가했다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr