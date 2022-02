aT, 용인시와 저탄소 식생활 화훼산업 활성화 협력

[아시아경제 세종=김혜원 기자] 한국농수산식품유통공사(aT)는 23일 용인시와 저탄소 식생활 확산 및 화훼산업 활성화를 위한 업무 협약을 체결했다고 밝혔다.

양 기관은 이번 협약을 통해 저탄소 식생활 코리아 그린푸드 데이 캠페인 확산, 로컬푸드 공급 소비 기반 강화를 통한 지역경제 활성화, 기후위기 인식 개선과 탄소중립 생활 실천 촉진, 화훼농가 소득 증대와 화훼산업 활성화 등에 협력하기로 했다.

또한 로컬푸드 푸드플랜 활성화 정책을 지원하는 공사와 로컬푸드 확산을 위해 다양한 정책을 추진하는 용인시가 협업해 지역 먹거리 선순환을 통한 지역경제 활성화에 힘을 합칠 계획이다.

특히 공사는 용인시 남사화훼단지의 수도권 접근 용이성과 화훼농가 시설원예 현대화 사업으로 향상된 고품질 재배 기술 신품종 출하 등 화훼 트렌드를 선도할 수 있는 강점을 살려 향후 용인시와 화훼산업 발전을 위한 협력 방안도 모색할 계획이다.

김춘진 한국농수산식품유통공사 사장은 "저탄소 식생활 실천 노력이 107만 용인시민들의 가정과 직장 사회 곳곳으로 확산되기를 바란다"고 말했다.

