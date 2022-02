울산, 울주군 ‘옹기축제’ 제10회 대한민국 축제 콘텐츠 대상 수상

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 울주군의 대표 축제인 ‘울산옹기축제’가 한국축제콘텐츠협회에서 주최하는 2022년 제10회 대한민국 축제콘텐츠 대상에서 축제 경제 부문 대상을 수상했다.

지난해 울산옹기축제는 울주군과 울주문화재단 주최·주관 ‘2021 Welcome to 옹기마을'을 주제로 10월 1일부터 8일까지 개최됐다. 코로나 확산을 막기 위해 개막 전날 전면 비대면 온라인 축제로 전환됐지만, 장기간 준비한 온라인 ‘옹기테마파크’와 유튜브 ‘옹기TV’를 통해 온라인 48만 명이 참여하는 성과를 냈다.

올해로 제10회째를 맞이한 대한민국축제콘텐츠대상은 지난 2013년부터 매년 열리는 대한민국 대표 축제 대상 시상식이다. 올해는 코로나19 위기 속에서도 성공적으로 온·오프라인 축제를 개최한 지방자치단체와 축제 관련 단체 대상으로 공모해 심의위원회를 거쳐 28개 축제를 선정했다.

울산옹기축제는 지난해 10월 1일부터 10월 8일까지‘웰컴투 옹기마을’을 슬로건으로, 옹기마을을 VR로 구현한 온라인 ‘옹기테마파크’와 유튜브 채널‘옹기TV’를 통해 다채로운 온라인 콘텐츠를 운영했다.

특히 온라인 옹기테마파크는 VR 속 옹기마을에서 해뜨미 캐릭터의 마을 해설과 ‘숨은 해뜨미 옹기찾기’, ‘옹기종기퀴즈’ 등으로 유튜브 중심의 온라인 축제 공간을 확산해 관람자들의 능동적인 참여를 유도했다.

이선호 군수는“이번 수상으로 울산옹기축제의 경제적 발전 가능성을 인정받아 기쁘다. 올해는 옹기문화의 역사성과 전통성을 강화함과 동시에 다양한 온라인 콘텐츠 개발을 통해 좀 더 발전된 문화관광축제로 성장해 나가겠다”고 말했다.

올해 울산옹기축제는 오는 10월에 개최될 예정이다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr