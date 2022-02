[아시아경제 지연진 기자] 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 84,900 전일대비 2,200 등락률 -2.53% 거래량 134,863 전일가 87,100 2022.02.23 15:30 장마감 관련기사 우크라이나 전쟁 공포 완화…코스피 0.4%대 상승 마감오후 들어 개인 순매수세…코스피 2720선 거래제약업계 '30대 오너들' 경영 전진배치 close 은 지난해 개별 매출액이 전년대비 70.72% 증가한 3973억원을 기록했다고 23일 고공시했다.

이 기간 영업이익은 102.28% 늘어난 477억원, 당기순이익은 345억원으로 65.13% 증가했다.

이 회사는 "글로벌향 제품 생산 확대 및 바이오시밀러의 매출이 성장했고, 케미컬 의약품 포트폴리오가 확대됐다"며 "매출 증가에 따른 이익규모 확대 및 비용절감으로 영업이익이 늘었다"고 전했다.

