덕산하이메탈은 지난해 연결 매출액이 전년대비 67.0% 증가한 927억원을 기록했다고 23ㄷ일 공시했다.

이 기간 영업이익은 58억원으로 9% 감소했고, 당기순이익은 325억원으로 113.0% 늘었다.

