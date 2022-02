[포토] 지수 '비주얼 여신'

[아시아경제 온라인이슈팀] 걸그룹 블랙핑크의 지수가 인형같은 미모를 과시했다.

최근 지수는 "오랜만에 찰칵찰칵"이라는 글과 함께 사진들을 게시했다. 사진 속 지수는 다이아몬드 패턴의 니트 조끼 등 편안한 옷차림으로 셀카 찍기에 집중하고 있다.

이를 본 팬들은 하루만에 670만개가 넘는 '좋아요'로 화답했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr