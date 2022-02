[아시아경제 지연진 기자] 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 185,500 전일대비 3,000 등락률 -1.59% 거래량 256,820 전일가 188,500 2022.02.23 15:30 장마감 관련기사 外人·기관도 담은 리오프닝 수혜주 '식음료'…향후 전망은?1월 LG엔솔로 재미 본 외국인, 이달엔 K반도체 쇼핑 미국 물가만 바라본 국내 증시 혼조 마감…실적장세 close 은 보통주 1주당 980원을 현금배당하기로 결정했다고 23일 공시했다. 배당금 총액은 676억원으로 시가배당율은 0.6%다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr