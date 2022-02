카길애그리퓨리나 문화재단, '장학금 전달식'…"미래 축산인재 지원"

축산분야 이끌어갈 대학생 등 35명에 9300만원 장학금 수여

[아시아경제 구은모 기자] 카길애그리퓨리나 문화재단이 22일 비대면으로 장학금 전달식을 개최하고 장학생 35명에게 총 9300만원의 장학금을 수여했다고 23일 밝혔다.

카길애그리퓨리나 문화재단은 1993년부터 매년 학업 성적이 우수하고 향후 축산분야를 이끌어갈 학생들에게 장학금을 전달하고 있다. 올해는 고등학생 17명, 대학생 14명, 석박사생 4명을 선정해 장학금을 수여했다.

박용순 카길애그리퓨리나 문화재단 이사장은 "꾸준한 인재 양성과 지원이 미래 축산업 발전에 큰 힘이 될 것"이라며 "학생들이 학업과 함께 지역사회를 돌보고, 사회를 위한 훌륭한 인재로 성장하길 바란다"고 전했다.

카길애그리퓨리나는 1997년 재단법인 카길애그리퓨리나 문화재단을 설립해 미래 축산 분야 인재 지원 및 한국 축산 발전을 위한 다양한 노력을 기울이고 있다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr