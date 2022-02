[아시아경제 지연진 기자] 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 5,890 전일대비 330 등락률 +5.94% 거래량 12,566,041 전일가 5,560 2022.02.23 14:56 장중(20분지연) 관련기사 삼성重, 선박 탄소포집기술 개발…KR 기본 인증 획득K-디지털플랫폼 15개소 신규선정…SKT·삼성重·포스코·성균관대 등[클릭 e종목] “삼성중공업, 올해도 영업손실 지속 전망” close 은 아프리카 지역 선주와 9985억원 규모의 LNG선 4척 수주 계약을 체결했다고 23일 공시했다. 계약기간은 2025년 9월30일까지다.

