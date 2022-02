대신證 '불안한 증시 향배는?' 온라인 세미나

[아시아경제 황준호 기자] 대신증권은 줌 라이브를 통해 '불안한 증시, 앞으로의 향배는' 온라인 세미나를 24일 오후 4시부터 진행한다.

이 세미나는 비대면 화상회의 플랫폼 줌(Zoom)을 통해 진행된다. 국내외 이슈 및 국내 증시를 진단하는 행사로 이경민 대신증권 투자전략팀장이 진행한다. 미국 금리인상과 인플레이션, 우크라이나 사태 등 대외적 이슈 속에 놓인 국내 증시를 진단하고 대응전략을 소개한다.

대신증권 및 크레온 온라인 거래매체(HTS, MTS) 또는 홈페이지에서 사전 신청하면 참여할 수 있다.

대신증권은 음료 기프티콘 이벤트도 진행한다. 세미나 시작전까지 이메일(dsprime@daishin.coom)로 사전질문을 보낸 투자자 중 추첨을 통해 선정한 20명에게 커피 기프티콘을 지급한다.

정경엽 디지털마케팅부장은 "더 많은 고객들과 소통하기 위해 온라인 플랫폼을 이용한 세미나를 준비했다"며 "이번 줌 라이브 세미나가 고객들의 증시 변동성 대응전략 수립에 도움이 되길 바란다"고 말했다.

