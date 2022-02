LG전자, 태양광 패널 사업 접는다…'선택과 집중' 승부수(종합)

수익성 악화 거듭되면서 12년 만에 사업 종료 결정

핵심사업 집중 전략…"중장기적으로 체질 및 재무구조 개선 효과"

LG전자가 태양광 패널 사업에서 결국 손을 뗀다. 핵심사업과 미래 준비에 집중하기 위해 수익성이 악화된 태양광 셀 및 모듈 사업을 종료하기로 한 것이다.

23일 LG전자는 전날 오후 열린 이사회에서 오는 6월30일부로 태양광 패널 사업을 종료키로 결정했다고 밝혔다. 2010년 태양광 패널 사업에 진출한 지 12년 만이다.

LG전자는 태양광 패널 사업성이 지속적으로 악화하면서 사업 축소 또는 철수 여부를 놓고 장기간 검토를 해왔다. 핵심 원자재인 폴리실리콘 수요가 급격히 늘면서 가격이 폭등했고, 중국 제품의 저가 공세가 지속되면서 수익성 악화가 거듭된 탓에 돌파구를 찾기 어려웠고 끝내 사업 종료를 결정한 것으로 분석된다.

LG전자 측은 "태양광 패널 사업의 종료로 단기적으로는 전사 매출액의 감소가 일부 있을 수 있으나, 중장기적으로는 사업체질 및 재무구조 개선 효과가 기대된다"고 밝혔다.

시장 점유율도 실적도 '저조'

태양광 패널 사업은 LG전자에 '아픈 손가락'이었다. 2010년 성장 가능성을 보고 태양광 패널 시장에 진출한 뒤 세계적인 수준의 N타입 셀 기술력을 확보하며 점유율을 늘렸다.

그러나 중국 기업의 저가 제품 공세 등에 따른 치열한 가격 경쟁과 핵심 원자재인 폴리실리콘 가격 상승 등으로 사업환경이 악화됐고 실적도 뒷걸음질 쳤다.

2019년 1조1000억원대 이던 매출은 2020년 8000억원대까지 하락했다. 이는 LG전자 전체 매출의 1.5% 수준이다. 글로벌 시장점유율 역시 '1%'라는 초라한 성적표를 받아들면서 경영진의 고민은 더욱 깊어졌다. 매각도 시도했지만 사업 불확실성이 이어지면서 이 역시 여의치 않았다.

LG전자는 지난 1월 진행된 지난해 4분기 실적 컨퍼런스콜에서도 태양광 사업이 녹록지 않은 상황임을 언급했다.

태양광 사업을 진행하는 BS사업부의 박충현 상무는 "태양광 모듈 사업성과 부진으로 수익성이 악화했다"고 설명했다. 태양광 사업이 부진하면서 BS사업부는 지난해 3분기와 4분기 영업손실이 각각 123억원과 351억원을 기록 상반기 대비 적자전환했다.

사업 종료 영향 최소화…인력 900명 재배치

LG전자는 유지·보수 등 필요 물량을 고려해 2분기까지 태양광 패널을 생산해 철수 여파를 최소화할 방침이다.

태양광 패널 사업 관련 국내 600여명을 포함한 에너지사업부 직원 900여 명에 대해서는 재배치에 돌입한다.

LG전자 관계자는 "재배치는 직원들의 역량과 의향을 우선적으로 고려하되 타 사업본부 및 LG 계열회사의 인력 수요를 종합적으로 판단해 진행할 것"이라며 "타 지역으로 근무지를 옮기는 직원들에게는 노조와 충분한 협의를 거쳐 새 근무지에 빠르게 적응할 수 있도록 적극 지원할 예정"이라고 밝혔다.

사업 포트폴리오 고도화…핵심사업 집중

지난해 26년간 이어 온 모바일 사업 철수를 단행한 LG전자는 비주력 사업을 연이어 정리하며 사업포트폴리오 고도화에 집중한다.

태양광 패널 사업이 속한 B2B 사업을 담당하는 BS사업본부는 IT(모니터·노트북 등)와 ID(사이니지·상업용 TV 등), 로봇 사업 등에 집중하기로 했다.

사업본부 및 전사 차원의 신사업을 검토, 육성할 계획이다. 신사업의 경우 사내벤처, 사내회사(CIC) 등 혁신 프로세스를 도입하고 역량 확보를 위한 인수합병(M&A), 전략적 협력 등도 검토할 방침이다. 또 ESS(에너지저장장치)와 빌딩에너지관리솔루션인 LG BECON을 포함해 현재 진행 중인 에너지 관련 사업과 연구개발은 지속한다.

LG전자는 생활가전, TV 등 기존 주력사업에서는 하드웨어 중심이던 사업 체계를 소프트웨어 및 콘텐츠 분야까지 확대하며 고객가치 및 경쟁력을 높이는 데 주력하고 있다. 지난해에는 휴대폰 사업 종료와 함께 자동차부품 사업에서 세계 3위 자동차부품업체 마그나 인터내셔널과 손잡고 전기차 파워트레인 분야 합작법인 LG마그나 이파워트레인을 설립했다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr